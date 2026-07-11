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Самарец обокрал квартиру знакомого

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Самарец обокрал квартиру знакомого

В Самаре в отдел полиции за помощью обратился 44-летний местный житель, который пояснил: вернувшись домой из деловой поездки, от сына узнал о пропаже из квартиры имущества стоимостью 100 тысяч рублей.

Полицейские опросили очевидцев, в ходе осмотра места происшествия изъяли следы и предположили, что преступник проник в помещение, где спал сын заявителя, через незакрытую дверь. Оперуполномоченные изучили записи с камеры видеонаблюдения, в обзор которой попадает подъезд. Предъявили потерпевшему кадры, где зафиксировано, как предполагаемый злоумышленник выходит с коробками, и мужчина уверенно опознал знакомого, которого ранее привлекал для выполнения строительных работ.

В результате проведенных мероприятий оперативники установили местонахождение ранее судимого 47-летнего местного жителя и доставили его в отдел полиции по Советскому району Управления МВД России по г. Самаре.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ, задержанный дал признательные показания и подробно рассказал об обстоятельствах совершения хищения. Он пришел к знакомому попросить в долг денежные средства (ранее тот неоднократно финансово его выручал), увидел приоткрытую дверь, позвал хозяина и попытался ему дозвониться — ответа не последовало. После чего прошел в зал и забрал игровую приставку, джойстики, сумку, телефон. Похищенное продал случайному прохожему. Вырученные средства потратил по собственному усмотрению: на покупку подарка сыну и обуви.

Следователи полиции совместно с сотрудниками уголовного розыска установили все обстоятельства произошедшего, провели предварительное расследование и направили дело в суд.

Советский районный суд г. Самары признал доказательства, собранные сотрудниками органа внутренних дел, достаточными для вынесения обвинительного приговора. С учетом всех обстоятельств фигуранту назначено лишение свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Преступник также обязан возместить потерпевшему причиненный материальный ущерб в размере 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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