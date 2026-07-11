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9 из 10 клиентов выбирают мастера по фото: как правильно оформить портфолио для ремонта

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9 из 10 клиентов выбирают мастера по фото: как правильно оформить портфолио для ремонта

9 из 10 россиян опрошенных россиян считают важным увидеть примеры прошлых работ мастера или компании перед финальным выбором мастера в сфере ремонта и стройки. Такие результаты показывает исследование   сервиса Авито Услуги. О том, почему специалисту необходимо иметь портфолио и, что важно в нем отразить, рассказывает Константин Мясников, мастер по ремонту и отделке, эксперт с платформы Авито Услуги.

 

Мастеру по ремонту и стройке портфолио нужно не для «красоты», а как рабочий инструмент продаж и доказательства квалификации. Как и наличие подробного описания услуг, четкий прайс-лист, отзывы, портфолио играет такую же важную роль для клиента при выборе специалиста. Есть пять причин, по которым мастер обязательно должен представлять примеры своих работ, чтобы обеспечить себе достаточное количество заказов и стабильный высокий доход.

Лучше один раз увидеть

Эффект первого впечатления — это всегда про изображение, а не про текст. По своей природе мы сначала воспринимаем визуальную информацию, и только потом текст.

Кроме этого, фото с примерами работ сразу могут закрыть часть вопросов. Заказчик не всегда может оценить технические детали, понять, как правильно, а как нет, но он мгновенно считает визуальный результат и поймет, какое решение в ремонте ему ближе. Фото «до/после» с крупными планами, примерами разных проектов работают зачастую убедительнее любых текстовых описаний и отзывов.

Выбрать “своего” мастера, работать со “своим” клиентом

У разных людей разные вкусы, бюджет и ожидания от ремонта — и это нормально. Портфолио помогает быстрее найти точки соприкосновения между клиентом и мастером. Кому-то ближе минимализм, простота в деталях, а кто-то склоняется к сложным дизайнерским и техническим решениям.

Портфолио помогает клиенту понять: «да, этот специалист делает именно то, что мне нужно», а мастеру – работать с теми заказами, где ожидания совпадают с его подходом.

Вместо тысячи слов

Не все клиенты разбираются в тонкостях ремонта, именно поэтому они и делегируют эту задачу профессионалам.

Многие не знают, как именно называется конкретная технология или чем отличаются виды отделки, но хорошо понимают визуальный результат. Поэтому портфолио закрывает важный пробел: оно показывает, что мастер уже выполнял похожие задачи – будь то укладка «ёлочкой», наливные полы или работа с нестандартными материалами. Клиенту проще довериться, когда он видит готовые примеры, а не только описание услуг со специфическими профессиональными описаниями технологий.

Масштаб компетенций

Портфолио показывает не только качество, но и масштаб компетенций: от точечного ремонта (покраски стен, замены покрытий, установки потолков) до комплексных проектов — ремонта отдельных комнат, дома или квартиры «под ключ». Это помогает клиенту сразу понять, что мастер может работать в разных форматах и подстраиваться под задачи разного уровня сложности.

Путь к доверию

Когда у клиента есть визуальные примеры, обсуждение будущей работы становится проще и быстрее. Меньше недопонимания, меньше уточняющих вопросов, меньше риска несовпадения ожидания и реальности. Портфолио заранее формирует представление о результате и помогает быстрее договориться о деталях проекта.

Правила оформления

Даже идеально выполненный ремонт или дизайн может выглядеть визуально “слабее”, если его плохо сфотографировать. В портфолио важен не только сам результат, но и то, как он подан – именно по фотографиям клиент формирует первое впечатление о мастере. Чтобы фотографии действительно усиливали портфолио, важно подойти к этому как к отдельной части работы, а не как к формальности.

Лучше загружать несколько проектов с серией фото. Количество снимков зависит от масштаба работы: для небольших задач достаточно 3-5 кадров, для комплексного ремонта – лучше показать процесс и результат более подробно — в 7-10 кадрах.

Для большего визуального эффекта и демонстрации своего опыта и навыков

Чтобы снимки лучше демонстрировали проведенную работу, фотографируйте при хорошем естественном освещении. Лучше всего – дневной свет, особенно в первой половине дня. Если есть возможность, включайте дополнительное равномерное освещение в помещении, чтобы избежать «провалов» в темных зонах.

Избегайте сильных теней и затемненных углов. Тени часто «съедают» геометрию: ровные стены могут казаться кривыми, а аккуратные стыки – небрежными.

Соблюдайте одинаковый ракурс для “до” и “после”. Это один из самых сильных приемов в портфолио. Когда клиент видит один и тот же угол до и после работ, у него не остаётся сомнений в результате — разница считывается мгновенно, без необходимости что-то «додумывать».

Снимайте не только финал, но и процесс, особенно, если работаете с большим проектом. Иногда промежуточные этапы — подготовка стен, выравнивание, монтаж усиливают доверие. Клиент видит, что работа выполнена не «за один день из воздуха», а по понятной технологии.

Следите за чистотой кадра. Лишние предметы, мусор, инструменты или случайные вещи на фоне сильно снижают восприятие качества. Перед съемкой стоит потратить время на небольшую уборку.

При этом важно понимать, что портфолио это не раз и навсегда собранная папка с фото. Оно должно расти вместе с опытом мастера: пополняться новыми проектами, отражать актуальный уровень работы, демонстрировать разные тренды, материалы. Дополнять и обновлять примеры работ рекомендуется раз в полгода.

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