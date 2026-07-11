Тольяттинец сбил ребенка-велосипедиста в Автозаводском районе

10 июля 2026 года на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек, 2 погибли.

Одно из ДТП произошло в 19:15 в Автозаводском районе г. Тольятти. 54-летний мужчина, управляя автомобилем Хэндэ Крета, двигаясь в жилой зоне, в районе дома № 2 по бульвару Гая допустил наезд на 7-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть. После столкновения велосипедист упал на припаркованный автомобиль Ниссан Кашкай. С места ДТП несовершеннолетний доставлен в лечебное учреждение.