В Самарской области обновили список пляжей, не рекомендованных для купания

В Управлении Роспотребназдора по Самарской области представили актуальную информацию о пляжах, на которых не рекомендуется купаться из-за плохих проб воды. Под ограничения попали 11 локаций, большая часть которых расположена в Самаре, пишет Волга-Ньюс.

"По информации на 10 июля, было исследовано: 250 проб воды на микробиологические показатели, 392 пробы на возбудители инфекционных заболеваний, 46 проб на паразитологические показатели, 80 проб воды на санитарно-химические показатели. Возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено", — отмечается в сообщении.

За период с 30 июня по 10 июля были выявлены несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям на следующих пляжах:

пляж I очередь набережной (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской);

пляж II очереди набережной (от ул. Маяковского до дамбы в районе комплекса "КИНАП");

пляж IV очередь набережной ь (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага);

пляж в районе Загородного парка;

пляж спуск на ул. Советской Армии;

пляж СФГУП "Санаторий Можайский";

пляж в районе Барбошиной поляны;

пляж Красноглинского района;

пляж "Волжский замок" в Тольятти;

пляж "Итальянский пляж" в Тольятти;

городской пляж города Отрадного, река Большой Кинель.

В Роспотребнадзоре рекомендовали органам МСУ и организациям, эксплуатирующим пляжи, информировать горожан о плохом качестве воды и установить аншлаги с надписью "Купание запрещено".