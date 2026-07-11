В Самарской области обновили список пляжей, не рекомендованных для купания

В Управлении Роспотребназдора по Самарской области представили актуальную информацию о пляжах, на которых не рекомендуется купаться из-за плохих проб воды. Под ограничения попали 11 локаций, большая часть которых расположена в Самаре, пишет Волга-Ньюс.
"По информации на 10 июля, было исследовано: 250 проб воды на микробиологические показатели, 392 пробы на возбудители инфекционных заболеваний, 46 проб на паразитологические показатели, 80 проб воды на санитарно-химические показатели. Возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено", — отмечается в сообщении.
За период с 30 июня по 10 июля были выявлены несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям на следующих пляжах:
- пляж I очередь набережной (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской);
- пляж II очереди набережной (от ул. Маяковского до дамбы в районе комплекса "КИНАП");
- пляж IV очередь набережной ь (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага);
- пляж в районе Загородного парка;
- пляж спуск на ул. Советской Армии;
- пляж СФГУП "Санаторий Можайский";
- пляж в районе Барбошиной поляны;
- пляж Красноглинского района;
- пляж "Волжский замок" в Тольятти;
- пляж "Итальянский пляж" в Тольятти;
- городской пляж города Отрадного, река Большой Кинель.
В Роспотребнадзоре рекомендовали органам МСУ и организациям, эксплуатирующим пляжи, информировать горожан о плохом качестве воды и установить аншлаги с надписью "Купание запрещено".