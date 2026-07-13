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Зумеры вдвое чаще бумеров связывают успешную карьеру с открытием собственного дела

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Зумеры вдвое чаще бумеров связывают успешную карьеру с открытием собственного дела

Авито Работа и Авито Реклама опросили более 7500 россиян, работающих в штате компаний, чтобы узнать, какие ценности важны разным поколениям при выборе работы и в коллективе. Так, бумеры заметно чаще указывали в качестве важного критерия при выборе работы хороший коллектив и комфортную атмосферу в компании (37% против 27% среди зумеров).

В отличие от молодых специалистов, более возрастные сотрудники значительно чаще выбирают работодателя, ориентируясь на стабильность компании и уверенность в завтрашнем дне (33% бумеров против 18% у зумеров). Помимо стабильности, представители старшего поколения чаще ожидают от работодателя уважительного отношения со стороны руководства (26% против 20% у зумеров). 

Примечательно, что при этом зумеры выше ценят стабильность компании (18%), чем возможность совмещать работу с учебой, семьей или другими делами (14%), но последнее молодые специалисты выбирают в 2 раза больше, чем бумеры (7%).

Несмотря на разные взгляды на выбор работодателя, ожидания относительно дохода начинающих специалистов у поколений оказались близкими. Оба поколения чаще всего считают комфортной стартовую зарплату в диапазоне от 50 000 до 70 000 рублей — такой вариант выбрали 27% зумеров и 31% бумеров. Еще около пятой части представителей обеих возрастных групп назвали комфортным доход от 30 000 до 50 000 рублей (19% и 18% соответственно).

Представления об успешной карьере у молодых и опытных сотрудников несколько различаются. Главным показателем успеха зумеры называют высокий доход: его выбрали 49% респондентов этого возраста. В то время как для бумеров важнее стабильность и уверенность в будущем  — это выбрали 47% представителей поколения. Также молодые специалисты почти вдвое чаще представителей старшего поколения мечтают о собственном бизнесе (13% против 7%).

Теги: Опрос

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