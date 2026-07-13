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Текущее состояние рынка труда в России характеризуется пониженным спросом на сотрудников

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Текущее состояние рынка труда в России характеризуется пониженным спросом на сотрудников

Текущее состояние рынка труда в России характеризуется пониженным спросом на сотрудников со стороны работодателей почти во всех ключевых сферах. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил заместитель директора департамента по подбору персонала кадрового холдинга UNITY Болеслав Каленский.

Компании осторожнее принимают решения о запуске новых проектов, экономят на расширении штата и часть задач автоматизируют, подчеркнул эксперт.

"Маятник качнулся в сторону оптимизации. Тех взрывных ростов зарплат и фонтана вакансий, как было года три назад, в данное время ждать не стоит. Многие руководители компаний сейчас относятся более избирательно к выбору сотрудников и размещению вакансий, и конкуренция … будет только увеличиваться", — рассказал Каленский.

Также он прокомментировал уменьшение количества вакансий в IT-сфере. По оценкам различных рекрутинговых платформ, их число снизилось на 20-50%.

"Многие компании активно набирали [ранее], сейчас понимают, что где-то излишне взяли сотрудников, перебор некоторый был. Плюс сейчас активно работают с искусственным интеллектом. Многие задачи, которые раньше давали начального уровня специалистам, сейчас дают на откуп искусственному интеллекту", — добавил эксперт.

Конкуренция в IT-сфере увеличивается среди вакансий и специалистов, однако интересные предложения еще можно найти, например, в области кибербезопасности, подытожил Каленский.

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