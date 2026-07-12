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В Самарской области спрос на детских футбольных тренеров вырос на 42%

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в Самарской области спрос на детских футбольных тренеров вырос на 42%

Чемпионат мира по футболу вышел в стадию плей-офф — самую напряженную и зрелищную часть турнира. За играми следят миллионы болельщиков, и вместе со взрослыми у экранов все больше детей: для многих этот турнир стал первым большим знакомством с футболом. Вдохновившись игрой, ребята все чаще просят родителей записать их в секцию. Авито Услуги проанализировали спрос на занятия футболом и обращения к футбольным тренерам в Самарской области и выяснили, что в июне 2026 года он вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Дети открывают для себя футбол

Футбол продолжает привлекать новое поколение игроков. Особенно заметный рост наблюдается в детском сегменте: за год в области число обращений к футбольным тренерам и в детские футбольные секции увеличилось на 42%. Родители все чаще рассматривают футбол не только как способ активного досуга, но и как возможность для ребенка развивать дисциплину, командный дух и физическую форму.

Болельщики выходят на поле: аренда футбольных площадок

Интерес к футболу растет не только на трибунах и у экранов. После просмотра матчей многие любители предпочитают сами выйти на поле. В июне 2026 года в области спрос на аренду футбольных полей, мини-футбольных площадок и крытых манежей оказался более чем вдвое выше, чем месяцем ранее.

Сколько стоит играть в футбол

В среднем индивидуальная тренировка с футбольным тренером обходится в 2,5 тысячи рублей. Аренда полноценного футбольного поля стоит около 5–10 тысяч рублей в час, тогда как мини-футбольную площадку можно арендовать примерно за 2 тысячи рублей. Несмотря на затраты, интерес к игре продолжает расти как среди детей, так и среди взрослых.

Теги: Опрос

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