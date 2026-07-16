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На заседании Общественного совета при минэкономразвития Самарской области обсудили инвестиционный климат и меры поддержки бизнеса

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На заседании Общественного совета при минэкономразвития Самарской области обсудили инвестиционный климат и меры поддержки бизнеса

В среду, 15 июля 2026 года в здании областного Правительства состоялось очередное заседание Общественного совета при министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области.

В нем приняли участие представители министерства, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, представители предприятий и крупных бизнес-объединений региона.

Открывая встречу, председатель коллегиального органа, руководитель бизнес-сообщества «Топ-менеджер, создающий будущее» Наталия Медведева подчеркнула значимость общественного контроля в повышении эффективности работы ведомства.

В ходе заседания участники говорили об организации межрегиональных и международных деловых миссий и выставок, об офсетных контрактах как инструменте загрузки региональных производителей.

Исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев представил региональную экосистему поддержки инвестора. Он отметил архитектуру областных институтов развития, акцентировал внимание на федеральных, региональных и отраслевых инструментах. Кроме того, на примере успешных кейсов руководитель Агентства представил алгоритм работы с каждым заказчиком.

Подводя итоги, Наталия Медведева подчеркнула важность подобных встреч в формате прямого диалога: «Главный итог заседания Общественного совета – это готовность Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, институтов поддержки бизнеса и предпринимательского сообщества не просто обсуждать проблемы, а вместе искать решения. Многие инициативы, которые были озвучены, получили поддержку и будут прорабатываться дальше. Именно такой формат совместной работы позволяет превращать идеи в реальные изменения для бизнеса и инвестиционного развития региона».

«Общественный совет – это не формальность, а живой канал обратной связи. Нам важно слышать бизнес, чтобы настраивать меры поддержки под реальные запросы», – отметил зампредседателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Напомним, что региональное минэкономразвития продолжает реализацию программ по поддержке бизнеса, направленных на качественный рост предприятий, развитие производственного сектора, поддержку ветеранов СВО, бизнеса в сфере креативных индустрий. Такие задачи ставит губернатор Вячеслав Федорищев. Работа продолжится в соответствии с национальным проектом «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото – Минэкономразвития Самарской области.

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