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В «Единой России» поддержали проекты реабилитации ветеранов

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В «Единой России» поддержали проекты реабилитации ветеранов

Партия продолжает последовательную реализацию задач по реабилитации бойцов СВО, закрепленных в Народной программе 2021 года. В регионах страны запускаются новые проекты комплексной поддержки, а также регулярно проводятся личные приемы участников СВО и членов их семей.

Особое внимание сейчас уделяется выполнению нового приказа Министерства здравоохранения РФ, который устанавливает четкие сроки оказания психологической помощи ветеранам боевых действий и их близким. Важность этого шага подчеркнул член Высшего совета «Единой России», Герой России Владислав Головин, опираясь в том числе на собственный опыт.

«После ранения лично у меня отдельной болью стало не физическое состояние, а душевные переживания. В таком состоянии, конечно, важна поддержка близких и боевых товарищей, но также очень важно получить помощь профессиональных психологов, с которыми бойцы могут проговорить все душевные переживания, боли и страхи, выслушать их рекомендации, получить специализированную помощь», – отметил Владислав Головин.

По его словам, новый приказ Минздрава, регламентирующий сроки приема психологов для участников спецоперации и их семей, является правильным и давно назревшим решением. Однако сам по себе документ не гарантирует результата без должного контроля на местах.

«Теперь главное – контроль, чтобы каждая семья, каждый боец получили помощь быстро, независимо от города или села. Мы с партией эту работу обязательно сделаем», – заключил Герой России.

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