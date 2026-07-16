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Более 100 самарских предприятий внедряют «Золотой стандарт» корпоративной демографии

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«Золотой стандарт» корпоративной поддержки демографии представляет собой минимальный набор мер, который направлен на поддержку работников с детьми и укрепление семейных ценностей в российских компаниях.

В Российской Федерации утвержден «Золотой стандарт» корпоративной демографии. На сегодняшний день к инициативе присоединились уже более 100 самарских предприятий, такие как АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод», АО «РКЦ «Прогресс»», Электрощит Самара, ПАО «ОДК-Кузнецов», АО «Авиакор-авиационный завод» и другие.
 
«Золотой стандарт» корпоративной поддержки демографии представляет собой минимальный набор мер, который направлен на поддержку работников с детьми и укрепление семейных ценностей в российских компаниях. Он гарантирует первоочередной порядок предоставления мер поддержки многодетным работникам, прогрессивный характер мер поддержки по мере роста количества детей в семье работника.
 
Так, сотрудники предприятий могут рассчитывать на следующие меры золотого стандарта:
- выплата корпоративного семейного капитала в размере 1 млн рублей при рождении третьего и последующих детей;
- компенсация не менее половины стоимости полиса добровольного медицинского страхования и летнего отдыха для детей многодетных сотрудников;
- дополнительные оплачиваемые выходные при рождении и поступлении детей в первый класс;
- семейно-ориентированный рабочий график для беременных и работников с детьми дошкольного возраста;
- сохранение и укрепление семейных ценностей; создание условий для присмотра и образования детей (детские комнаты, ясли, сады, компенсация затрат на образование и летний отдых);
- поддержка традиционных семейных ценностей и чествование трудовых династий (просемейная реклама).
 
Подать заявку на внедрение стандарта могут все организации, независимо от организационно-правовой формы, размера бизнеса, коммерческого или некоммерческого статуса (включая НКО). Введение социально-демографического пакета позволяет компаниям улучшить свои позиции в ЭКГ-рейтинге (https://карта-ответственного-бизнеса.рф/). Итоговый ЭКГ-рейтинг формируется на сайте ЭКГ-рейтинг
.рф при технологической поддержке ФНС России. Список компаний, присоединившихся к инициативе, публикуется на портале https://кпд-рейтинг.рф/ .
 
Отметим, этот стандарт носит рекомендательный характер и не является обязательным для бизнеса, однако его внедрение позволяет компаниям повысить свою социальную ответственность, улучшить деловую репутацию и усилить внешние коммуникации.
 
Напомним, «Золотой стандарт» корпоративной демографии был утвержден 29 мая 2026 года на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной демографической и семейной политики.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

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