В Волжском районе возводится новый ФАП

В поселке Ровно-Владимировка Волжского района строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта вышло на новый этап. Специалисты завершили монтаж несущих конструкций здания. Теперь на объекте начнутся отделочные работы и инженерное оснащение помещений. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год.



Новый медицинский объект возводится для жителей поселка Ровно-Владимировка и соседнего населенного пункта Культура. Общая численность прикрепленного населения составляет около 470 человек, включая детей.



В новом ФАПе будет увеличена площадь, это позволит организовать комфортную зону ожидания, просторный кабинет приема и служебные помещения для персонала.



В настоящее время медицинскую помощь в поселке оказывает медицинская сестра Елена Теленкова, которая является участником программы «Земский фельдшер».



«Главная цель специалистов – обеспечить качественную медицинскую помощь для всех жителей района, включая самые отдаленные населенные пункты. Строительство ФАПа в Ровно-Владимировке позволит сельчанам получали помощь в современных условиях, не тратя время на поездки в районный центр», – подчеркнул главный врач Волжской районной клинической больницы Сергей Братко.



Возведение новых объектов здравоохранения в сельской местности проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

Фото: минздрав СО