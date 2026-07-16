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Самарская область - в десятке регионов-лидеров по числу победителей «Студенческого стартапа-2026»

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Фонд содействия инновациям подвел итоги всероссийского конкурса «Студенческий стартап-2026». По количеству победителей Самарская область вошла в топ-10 регионов страны.

Фонд содействия инновациям подвел итоги всероссийского конкурса «Студенческий стартап-2026». По количеству победителей Самарская область вошла в топ-10 регионов страны. Грантовую поддержку в размере 1 миллиона рублей на развитие технологических разработок и бизнес-проектов получат 48 молодых исследователей и предпринимателей региона.
Всего по итогам конкурсного отбора определено более 2200 победителей из 79 субъектов РФ. Самарская область традиционно демонстрирует высокую инновационную активность, входя в число регионов-лидеров не только по числу одобренных заявок, но и по общему объему поданных на конкурс проектов. В рейтинге научно-технологического развития субъектов РФ по группе показателей «Вовлеченность органов власти» Самарская область занимает 6 место.
Гранты получили представители ведущих профильных вузов губернии. В их числе: Самарский государственный технический университет – 12 проектов; Самарский университет им. Королёва – 8 проектов; Поволжский государственный университет сервиса – 8 проектов; Тольяттинский государственный университет – 6 проектов; Приволжский государственный университет путей сообщения – 5 проектов; Самарский государственный медицинский университет – 3 проекта.
«Конкурс «Студенческий стартап» для нас является индикатором эффективности большой работы со студентами. Стоит отметить, что все проекты-победители были подготовлены в рамках акселерационной программы Университета сервиса. Именно здесь студенты получили возможность доработать свои идеи, проверить их жизнеспособность и подготовиться к участию в конкурсе», – отметила ректор Университета сервиса Любовь Выборнова.
В 2026 году экспертный совет рассматривал заявки по семи ключевым тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии. При оценке проектов особое внимание уделялось их практической значимости и потенциалу адаптации под актуальные запросы экономики.
По словам директора студенческого бизнес-инкубатора ПривГУПС Андрея Свечникова, победа проектов в конкурсе стала результатом внедрения в университете экосистемы поддержки студенческого технологического предпринимательства. Студенты реализуют свои идеи и технологические проекты по производственным запросам предприятий реального сектора экономики Самарской области.
Показательно, что порядка 70% проектов-победителей соответствуют приоритетным направлениям национальных проектов технологического лидерства. Большинство проектов-победителей посвящены цифровым технологиям, созданию новых приборов и перспективным разработкам в сфере биотехнологий.
«Победа в «Студенческом стартапе» – это признание того, что за молодёжными идеями стоит реальный запрос бизнеса. Высокие результаты наших вузов подтверждают: в Самарской области сформирована школа подготовки технологических предпринимателей. Мы чувствуем драйв молодых людей, их желание строить компании будущего, и наша задача – системно открывать новые возможности, чтобы эти разработки превращались в бизнес», – отметил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.
Конкурс «Студенческий стартап» реализуется Фондом содействия инновациям с 2022 года в рамках Платформы университетского технологического предпринимательства. Региональным оператором и точкой входа для участников выступает технопарк «Жигулевская долина». На его базе действует региональное представительство Фонда, которое оказывает информационную и консультационную поддержку резидентам, а также участникам конкурсов инновационных и бизнес-проектов. Технопарк обеспечивает содействие вузовским командам в рамках акселерации проектов, в частности проводит образовательные и информационные мероприятия для участников и победителей конкурса «Студенческий стартап».
«СамГМУ активно вовлекает студентов в исследовательскую, грантовую и инновационную деятельность. Молодые учёные создают свои разработки, ориентируясь на самые передовые направления. Благодаря существующим грантовым поддержкам и вниманию правительства Самарской области к научным инициативам молодых учёных регион уверенно движется вперед в достижении технологического суверенитета страны», – подчеркнул ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов.
Поддержка студенческих стартапов является одной из ключевых задач, реализуемых в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», направленного на формирование устойчивой экосистемы для развития малого и среднего бизнеса в инновационной сфере.

 

Фото предоставлено СамГМУ

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