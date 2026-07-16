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Самарский Росреестр приглашает специалистов и организации региона принять   участие в конкурсе на премию Правительства РФ в области геодезии и картографии имени Ф. Н. Красовского.
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Самарский Росреестр: стартовал прием заявок на премию имени Ф.Н. Красовского

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Самарский Росреестр приглашает специалистов и организации региона принять   участие в конкурсе на премию Правительства РФ в области геодезии и картографии имени Ф. Н. Красовского.

Самарский Росреестр приглашает специалистов и организации региона принять   участие в конкурсе на премию Правительства РФ в области геодезии и картографии имени Ф. Н. Красовского. Премия учреждена по инициативе Росреестра. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. С 2026 года ее присуждают раз в 5 лет — до 10 премий ежегодно. 

«Награда названа в честь советского астронома-геодезиста, члена-корреспондента Академии наук СССР Феодосия Николаевича Красовского, – отмечает заместитель руководителя самарского Росреестра Татьяна Борисовна Омельченко. - Его исследования позволили определить точные параметры земного эллипсоида. Вычисленная им математическая модель формы Земли легла в основу государственных геодезических сетей и высокоточных карт, которые используются в навигации и геоинформационных системах. Цель премии — отметить значимые достижения, научные и прикладные разработки в сфере геодезии, картографии и пространственных данных. Это способствует инновационному развитию отрасли, ее популяризации и повышению престижа профильных профессий».

Срок приема заявок: с 1 июля по 1 августа 2026 года включительно. 

Премия будет вручена в 6 номинациях:

- существенный вклад в развитие сферы геодезии, картографии и геоинформационных технологий (включая задачи обороны и безопасности РФ);

- разработка и внедрение инновационного отечественного оборудования для технологического суверенитета в сфере геодезии и картографии;

- создание геоинформационного ПО для решения профильных задач (в том числе в рамках госпрограмм);

- достижение результатов в области создания и серийного производства беспилотных авиационных и (или) наземных систем и их компонентов для геодезии и картографии, а также инфраструктуры для их эксплуатации;

- реализация значимых проектов или получение результатов в науке, государственном управлении, образовательной деятельности в сфере геодезии и картографии;

- существенный вклад в укрепление международного авторитета страны при решении задач в сфере геодезии, картографии и использования геоинформационных технологий. 

Участвовать в конкурсе могут граждане РФ и авторские коллективы.  Соискателя выдвигают федеральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, организации. В составе жюри: Межведомственный совет при Росреестре из сотрудников службы, представители ППК «Роскадастр», профильных министерств (Минобороны, Минобрнауки, Минстрой, Минтранс, Минпромторг), Госкорпорации «Роскосмос», РАН, Московского государственного университета геодезии и картографии, Русского географического общества. 

Награждение лауреатов состоится в 2027 году. 

Ваши разработки могут стать примером инновационного развития отрасли!

Подробную информацию о требованиях к документам и порядке их направления можно найти на сайте Росреестра по ссылке: https://rosreestr.gov.ru/activity/geodeziya-i-kartografiya/premiya-v-oblasti-geodezii-i-kartografii-imeni-f-n-krasovskogo/, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области. 

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области

Теги: Самара

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