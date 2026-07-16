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Почти 20 литров крови сдали сотрудники УФСИН СО

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16 июля на территории УФСИН России по Самарской области прошла донорская акция, в которой приняли участие, как руководители, так и личный состав ведомства.

Сегодня на территории УФСИН России по Самарской области прошла донорская акция, в которой приняли участие, как руководители, так и личный состав ведомства.

Многие из представителей уголовно-исполнительной системы Самарской области уже на протяжении нескольких лет принимают активное участие в донорстве. Каждые 450 мл сданной крови могут стать спасением для кого-то, дать надежду на выздоровление и даже жизнь.

"Благодаря участию коллектива было заготовлено около 20 литров донорской крови, которая после тщательного медицинского обследования будет направлена в лечебные учреждения нашего региона", - отметила и.о. заведующей отделом заготовки крови в выездных условиях Самарской областной клинической станции переливания крови Яна Глебова.

Напоминаем, стать донором может любой гражданин Российской Федерации, если он старше 18 лет, весом более 50 кг, а индекс массы тела не менее 18,5 и не более 40. С рекомендациями и противопоказаниями можно ознакомиться на сайте (clck.ru/3A7e6t)

 

Фото:   УФСИН России по Самарской области  

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