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Спасатели МЧС региона провели урок для юных гребцов в Самаре

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На днях сотрудники регионального МЧС посетили базу «Сухая Самарка», чтобы провести для ребят инструктаж по правилам безопасности на воде.

Вода — родная стихия для воспитанников спортшколы олимпийского резерва №6, но даже профессиональным спортсменам важно помнить о правилах безопасности. На днях сотрудники регионального МЧС посетили базу «Сухая Самарка», чтобы провести для ребят инструктаж по правилам безопасности на воде.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах Наталья Нестерова рассказала юным гребцам, как не растеряться в экстренной ситуации и почему даже опытные пловцы должны быть осторожны.

«Летом ребята проводят много времени у водоемов. Мы напоминаем им главное: купаться только под присмотром взрослых, не нырять в непроверенных местах и не устраивать опасных игр в воде», — отметила Наталья Нестерова.

Такие встречи со школьниками стали для сотрудников МЧС доброй традицией — профилактические занятия будут проходить по всей области в течение всего лета, сообщает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:   ГУ МЧС России по Самарской области

Теги: Самара

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