В Самаре изменится схема движения транспорта в районе перекрёстка Московского шоссе и улицы Мичурина

Временное ограничение движения транспорта, включая общественный и средства индивидуальной мобильности, будет действовать в Самаре с 23:00 16 июля по 06:00 22 июля.

В указанный период будет полностью недоступен для проезда участок Московского шоссе – напротив дома № 19в по улице Мичурина. Это необходимо для проведения ремонтных работ на малонадёжном участке тепловой сети, выявленном в ходе гидравлических испытаний коммуникаций от Привокзальной отопительной котельной. Ремонтно-восстановительные работы выполнят специалисты филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс».

В связи с этим изменится трасса следования автобусов шести маршрутов. Их работу организуют следующим образом:автобусы №№ 1, 24, 34, 41, 67, 84 в направлении «в центр города» (к улице Мичурина) поедут через улицы Гагарина, Луначарского, Мичурина, далее – по привычным маршрутам; в обратном направлении (к улице Гагарина) – объезд по улицам Мичурина, Клинической, Коммунистической, с выездом на Московское шоссе, далее – по своим маршрутам.

По поручению городского департамента транспорта компании «Самара Авто Газ» и «АвтоГарант», обслуживающие данные маршруты, провели дополнительные инструктажи с водителями о необходимости неукоснительно соблюдать временные схемы движения и обеспечивать посадку и высадку пассажиров строго на остановочных павильонах.

В районе перекрёстка Московского шоссе и улицы Мичурина замена участка тепловой сети будут выполняться в два этапа. На втором этапе ремонтно-восстановительные работы сосредоточат на проезжей части напротив дома № 17а по улице Мичурина. Участок дороги планируется вывести из эксплуатации с 23:00 22 июля по 06:00 28 июля. В целом для повышения надёжности теплоснабжения жителей Октябрьского района в указанных локациях энергетики обновят около 140 метров трубопровода.

Напомним, подготовка областной столицы к следующему отопительному сезону находятся в активной фазе. Всего приведут в порядок около 50 км сетей (с учетом устранения замечаний по итогам гидравлических испытаний). В том числе реконструируют тепломагистрали на 11 приоритетных участках, среди самых крупных объектов – теплотрассы по улицам Николая Панова (1,5 км), Аэродромной (более 1,3 км) и Солнечной (порядка 900 м), где работы уже ведутся.

Ресурсоснабжающая организация приносит горожанам извинения за временные неудобства и просит заранее планировать свои поездки ввиду предстоящего ограничения движения на участке Московского шоссе, а обо всех повреждениях сетей или открытых люках на тепловых камерах сообщать в Тепловую справочную службу (ТСС) по телефону: 8 (800) 700-18-46 или на сайте: https://tss.tplusgroup.ru/.

Фрто: пресс-служба администрации Самары