Авангардное событие в доме-музее М.В. Фрунзе

17 июля в 19:00 в доме-музее М.В. Фрунзе пройдет мероприятие, посвященное искусству авангарда и его времени. (0+)



Авангард в русском искусстве - это название всех новаторских течений в начале XX века. В этот период художники экспериментировали и придумывали новый художественный язык. Искусство было смелым, современным, отражало дух времени революций и Гражданской войны.

Мы соберемся в уютном дворе дома-музея Фрунзе, чтобы погрузиться в противоречивую эпоху 1910-1920-х гг.



В программе:

- Лекция «10 образов русского авангарда», на которой посетители узнают о самых ярких произведениях и идеях искусства экспериментаторов.

Лектор: искусствовед, и.о. директора Музея имени Алабина Свиридова Ирина.

- Мастер-класс «Да здравствует цвет!»

В рамках занятия можно будет создать открытку в технике коллажа.

- Обзорная экскурсия по дому-музею М. Фрунзе, во время которой посетители смогут больше узнать про события 1917-1920х гг., повлиявшие на ход истории.

Фото: минкульт СО