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Дан старт региональной стажировке студентов в органах исполнительной власти

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В Молодёжном многофункциональном центре состоялось открытие программы «Региональной стажировки обучающихся образовательных организаций высшего образования в органах исполнительной власти Самарской области в 2026 году».

В Молодёжном многофункциональном центре состоялось открытие программы «Региональной стажировки обучающихся образовательных организаций высшего образования в органах исполнительной власти Самарской области в 2026 году». Мероприятие призвано привлечь молодые кадры в систему государственного управления и дать им возможность применить академические знания на практике.
В третьем потоке программы принимают участие 20 студентов. Перед началом практической части программы прошла встреча с ключевыми спикерами. Анна Канюкаева, руководитель департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области, рассказала студентам об условиях поступления на госслужбу, поделилась личным опытом работы в органах исполнительной власти, а также обозначила задачи настоящей стажировки и её возможности для участников.
Марк Шлеенков, врио министра науки и высшего образования, обратился к будущим стажёрам со словами поддержки: «За два цикла стажировку успешно прошли 50 студентов, и это не просто статистика. Главное – то, что вы привносите в работу правительства региона новые идеи и свежий взгляд на решение многих актуальных задач. Вы становитесь частью команды, которая работает на благо нашей области. Сейчас важнейшая цель для Правительства Самарской области – сформировать качественный кадровый резерв в сфере государственного управления, подготовить высококлассных специалистов, которым мы с уверенностью сможем доверить будущее нашего региона».
Рабочая программа первого дня началась с неформального этапа: для будущих стажёров провели игры-знакомства, направленные на сплочение коллектива. Также прошла презентация направлений проектных работ. Темы проектов были сформулированы по результатам интерактивной деловой игры «Генерация идей», где студенты смогли предложить свои решения актуальных региональных задач.
Напомним, программа стажировки студентов в органах исполнительной власти запущена по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в 2024 году. В 2025 году профильные министры провели более 100 встреч со студентами. За два предыдущих сезона (2024-2025 годы) к работе в Правительстве и министерствах региона приступили 50 человек. Первый поток: 33 студента из 9 органов власти подготовили к защите 8 проектов. Во втором потоке – 17 студентов работали под руководством наставников из 10 ведомств, представив 4 проекта.
Стажёры получат доступ к реальным рабочим процессам региональных министерств. «Самарской области нужны трудолюбивые, инициативные и ответственные специалисты. Эта стажировка – шанс доказать, что вы именно такие», – подчеркнули в оргкомитете программы. Участие в проекте позволит студентам не только внести свой вклад в развитие региона, но и заложить фундамент для будущей карьеры в государственном секторе.

 

Фото: Корпоративный университет Правительства Самарской области

Теги: Самара

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