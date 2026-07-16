В Самаре завершилось первенство России по пляжному теннису среди юниоров и юниорок до 19 лет. Участниками стали 121 спортсмен из 6 регионов России.

Спортсмены Самарской области добились высоких результатов во всех категориях.

Парный разряд, юниоры

Илья Кукушин / Арсений Тарасов (оба - Тольятти)

Тимур Шулятьев (Тольятти) / Михаил Макаров (Санкт-Петербург)

Тимофей Мартынов / Николай Колайдо (оба - Самара)

Парный разряд, юниорки

Алина Зайцева (Самара) / Диана Израйлева (Рыбинск)

Олеся Бородина (Самара) / Екатерина Степанова (Санкт-Петербург)

Алёна Ошкина (Тольятти) / Злата Шибалова (Санкт-Петербург)

Микст

Олеся Бородина (Самара) / Михаил Макаров (Санкт-Петербург)

Диана Израйлева (Рыбинск) / Илья Кукушин (Тольятти)

Алина Зайцева (Самара) / Арсений Тарасов (Тольятти)

Фото: Максим Калинкин