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В Куйбышевском районе Самары продолжается строительство магистрали, которая свяжет улицы Центральную и Уральскую, а также обеспечит комфортное передвижение для жителей нового микрорайона.
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В Самаре приступили к возведению резервуара под ливневые стоки

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В Куйбышевском районе Самары продолжается строительство магистрали, которая свяжет улицы Центральную и Уральскую, а также обеспечит комфортное передвижение для жителей нового микрорайона.

В Куйбышевском районе Самары продолжается строительство магистрали, которая свяжет улицы Центральную и Уральскую, а также обеспечит комфортное передвижение для жителей нового микрорайона. Отметим, что параллельно с дорожным объектом протяженностью 790 метров ведется прокладка сетей инженерно-технического обеспечения. К настоящему времени совокупная готовность объекта составляет 39%.

В настоящее время ведется устройство основания тротуаров и монтаж плиточного покрытия – работы выполнены на 20%. Кабельные линии электроснабжения для будущих светофоров и кабельная канализация на двух кольцевых развязках для соединения светофоров с контроллерами готовы. Другие питающие кабельные линии, в том числе для освещения дороги и тротуаров прокладываются под землей по модели «чистое небо».

«Жители пока пользуются временной объездной дорогой в районе улицы Центральной. Скоро «к экватору» подойдет устройство дорожной одежды. Проектом предусмотрены отдельные полосы движения в каждом направлении с комфортной шириной проезда по 4,5 метра. Встречные потоки транспорта отделены разделительной полосой шириной 9 метров, что позволит повысить безопасность дорожного движения и предотвратит выезд на “встречку”», – отметил начальник участка подрядной организации ООО «НПФ «XXI Век» Тимофей Глухов.

Строительная компания увеличила количество рабочих на объекте до 60 человек, техники – до 25 единиц. Департамент градостроительства администрации города Самары обеспечит строгий промежуточный контроль на каждом этапе.

При строительстве новой дороги с двумя кольцевыми пересечениями предусмотрены также парковки, бордюры, выделенные велодорожки, остановочные карманы, павильоны общественного транспорта, озеленение прилегающих к дороге территорий и «островки» на тротуарах для отдыха маломобильных групп населения. Отметим также, что в границах улиц Заусадебной, Таганской и Центральной Куйбышевского района в будущем планируется возвести школу на 1200 учащихся, четыре детских сада, поликлинику, паркинги и общественный центр с торговыми зонами.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

 

Теги: Самара

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