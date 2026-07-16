Минприроды опровергло перенос сроков ликвидации мазутного озера в Самаре

Сроки ликвидации «Мазутного озера» в Самаре не переносились, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии области. С заявлением выступил глава ведомства Артём Ефимов. Ранее в СМИ появилась информация о корректировке соответствующей госпрограммы и сдвиге плановых сроков работ по очистке территории.

Плановые сроки ликвидации объекта — 2027–2029 годы — на сегодняшний день не менялись, заявил министр. Проектная документация прошла госэкспертизу, но сметная стоимость, действительно, была скорректирована до 1,89 млрд рублей (было 2,5). Уменьшение на 600 млн рублей — результат инженерных расчетов, которые не повлияли на технологию и объемы ликвидации, а не секвестр. Все работы продолжаются по графику.

«Минприроды Самарской области формирует заявку на участие в федеральном проекте „Генеральная уборка“ национального проекта „Экологическое благополучие“ для ликвидации объекта за счет федеральных средств при софинансировании областного и городского бюджетов», — подчеркнул Ефимов.

Напомним, так называемое «Мазутное озеро» находится на юго-восточной окраине Самары, в районе Зубчаниновки. Образовалось в 1940-х годах в заброшенных карьерах Молотовского месторождения глины. С 1954 года в озеро сливали жидкие промышленные отходы с заводов Безымянки. там накопилось около 750 тысяч тонн отходов. Площадь загрязнения составляет около 20 га. Полигон закрыли ещё в 2008 году, частичную рекультивацию провели в 2010–2012 годах, пишет АиФ-Самара.

Фото Минприроды Самарской области