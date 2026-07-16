Волонтеров программы «Формирование комфортной городской среды» наградили в Самаре

15 июля глава Самары в торжественной обстановке вручил благодарственные письма и памятные подарки 28 волонтерам, которые приняли наиболее активное участие в проведении голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Всего в организации и проведении голосования в областной столице приняли участие 575 волонтеров.

Напомним, по итогам голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» наибольшее число голосов набрали 7 общественных пространств. Лидером рейтингового голосования в Самаре стал Сквер памяти ветеранов в районе дома № 5 по улице Силина в Промышленном районе — за его благоустройство отдали свои голоса более 29 тысяч жителей. На втором месте по количеству голосов — сквер у поликлиники № 13 в Железнодорожном районе (свыше 21 тысячи голосов), на третьем месте — сквер имени академика Н.Д. Кузнецова в Красноглинском районе (более 20 тысяч голосов).