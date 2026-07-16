45% жителей ПФО выбирают загородное жилье через знакомых, а не через объявления

По данным исследования* Авито Недвижимости, каждый четвертый россиянин (26%) за последний год рассматривал возможность аренды загородного жилья. Чаще всего люди едут за город ради поездок на выходные (32%), активного отдыха — рыбалки, спорта на природе (28%) или отдыха с детьми (25%). Для каждого четвёртого сезонная аренда дачи давно стала регулярной традицией.

В ПФО возможность аренды загородного жилья за последний год рассматривали 25% опрошенных. Целью 31% опрошенных стали поездки за город на выходные, еще 29% отметили активное времяпровождение, 30% — отдых с детьми. Регулярной традицией аренду дачи назвали 27% респондентов.

В то же время часть россиян использует аренду как стартовый шаг перед покупкой: 17% опрошенных хотели бы попробовать формат загородной жизни, а 13% оценивали конкретный дом, поселок или направление перед покупкой собственной недвижимости. Среди жителей ПФО приоритеты распределились схожим образом: 16% хотели бы попробовать формат загородной жизни, а 10% — оценить конкретную локацию.

При поиске загородного жилья арендаторы чаще всего опираются сразу на несколько каналов. Почти поровну респонденты доверяют крупным онлайн‑платформам и объявлениям на классифайдах, а также рекомендациям знакомых и родственников — доли этих вариантов находятся в диапазоне 40–41%. Важную роль играют и сайты конкретных загородных поселков (33% выбора)**, которые помогают оценить инфраструктуру и особенности локации перед поездкой. Для опрошенных из ПФО ключевым каналом выбора арендного загородного жилья являются рекомендации знакомых и родственников (45%), 38% ориентируются на сайты загородных поселков. Еще 37% доверяют крупным онлайн-платформам и классифайдам (37%).

Что касается проверок объектов перед арендой, то чаще всего люди предпочитают делать это лично на объекте (40%), при этом молодежь 18–24 лет реже приезжает лично (34% против 50% у аудитории 45+), больше предпочитая онлайн-инструменты.** Цифровые платформы помогают дополнительно оценить объект: 39% изучают отзывы и рейтинги арендодателей и смотрят бейджики надежности, 32% проверяют их профили. Столько же человек ищут дополнительную информацию на онлайн-картах, в чатах поселка и других независимых источниках. Для 28% важно проверять документы на собственность — выписку из ЕГРН и паспорт владельца.

Среди жителей ПФО ключевым способом проверки арендного загородного жилья является личный просмотр объекта (43%), чуть меньше опрошенных изучают отзывы и рейтинг арендодателя на онлайн-платформах, бейджики надежности (38%), еще 34% ищут дополнительную информацию в независимых источниках, а 29% — проверяют профили арендодателей. Смотрят документы на собственность 29% респондентов.

В целом доверие — ключевой момент в вопросе аренды загородной недвижимости, причем арендаторы вкладывают в это понятие разные вещи. Для каждого третьего (33%) важны прозрачные условия аренды и оплаты, для 31% — подтвержденные документы собственника, для 30% — рейтинг и отзывы об арендодателе.

Результаты опроса показывают, что важно уделять дополнительное внимание подробному описанию и качественным фото объекта на платформе — этот фактор входит в топ-5 по важности и помогает заслужить доверие у 29% опрошенных. Четверть респондентов (24%) хочет гарантий через заключение договора, по 22% респондентов уделяют внимание коммуникации и отметили среди факторов доверия возможность связаться и обсудить условия внутри платформы, а также отметку платформы о том, что объект и объявление прошли внутреннюю проверку.

Для опрошенных из ПФО главными факторами, повышающими доверие к объявлениям об аренде загородной недвижимости, являются подтвержденные документы собственника (34%), прозрачные условия аренды и оплаты, а также рейтинг и отзывы об арендодателе (по 33%). Далее следуют такие условия как наличие подробного описания и качественных фото (32%) и возможность заключения договора (26%).

* онлайн-опрос среди 10 000 совершеннолетних россиян проводился в июне 2026 года