В Самаре 25% офисных работников рассказали о конфликтах из-за кондиционеров

В опросе SuperJob приняли участие офисные сотрудники из города.



В Самаре о конфликтах из-за кондиционеров рассказали 25% офисных работников. Большинство сотрудников (60%) заявили, что ссор из‑за температуры в офисе у них не бывает. Климатическая техника отсутствует в офисах, где работают 15% опрошенных.



Из-за кондиционеров женщины конфликтуют чаще: 28% из них сообщили о спорах в коллективе против 22% среди мужчин.



Респонденты старше 45 лет чаще рассказывают о подобных ситуациях (30%), чем те, кто младше (21%).



Разногласия из-за климата в офисе возникают у 27% сотрудников с высшим образованием и у 23% — со средним профессиональным.



О перепалках из‑за кондиционеров горожане, зарабатывающие от 150 тысяч рублей в месяц, рассказывали чаще, чем те, кто зарабатывает меньше (34%).



Время проведения: 22 мая — 11 июня 2026 года