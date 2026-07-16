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В Самаре 25% офисных работников рассказали о конфликтах из-за кондиционеров

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В Самаре 25% офисных работников рассказали о конфликтах из-за кондиционеров

В опросе SuperJob приняли участие офисные сотрудники из города.


В Самаре о конфликтах из-за кондиционеров рассказали 25% офисных работников. Большинство сотрудников (60%) заявили, что ссор из‑за температуры в офисе у них не бывает. Климатическая техника отсутствует в офисах, где работают 15% опрошенных.

Из-за кондиционеров женщины конфликтуют чаще: 28% из них сообщили о спорах в коллективе против 22% среди мужчин.

Респонденты старше 45 лет чаще рассказывают о подобных ситуациях (30%), чем те, кто младше (21%).

Разногласия из-за климата в офисе возникают у 27% сотрудников с высшим образованием и у 23% — со средним профессиональным.

О перепалках из‑за кондиционеров горожане, зарабатывающие от 150 тысяч рублей в месяц, рассказывали чаще, чем те, кто зарабатывает меньше (34%).
 

Время проведения: 22 мая — 11 июня 2026 года

Теги: Опрос

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