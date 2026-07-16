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С 1 августа 2026 года налоговые уведомления на "Госуслугах" будут приходить автоматически

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С 1 августа 2026 года налоговые уведомления на "Госуслугах" будут приходить автоматически

Управление Федеральной налоговой службы сообщает об изменении порядка направления налоговых уведомлений физическим лицам через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

С 1 августа 2026 года для получения уведомлений в электронной форме больше не требуется подавать предварительное согласие — документы будут направляться автоматически всем пользователям, зарегистрированным в ЕСИА.

Исключение составляют только те налогоплательщики, которые ранее направили уведомление о прекращении получения документов с использованием ЕПГУ и впоследствии не отзывали его. Для них порядок остаётся прежним — документы будут направляться заказным письмом по почте либо через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» (при наличии доступа к данному сервису).

Сервис доступен налогоплательщикам независимо от наличия доступа к личному кабинету налогоплательщика. Помимо самих уведомлений, в личном кабинете ЕПГУ также размещаются требования об уплате задолженности и решения о взыскании.

Граждане также вправе получить налоговое уведомление на бумажном носителе независимо от того, было ли оно направлено в электронной форме. Для этого достаточно обратиться в любой налоговый орган или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), где документ будет выдан под расписку в пятидневный срок.

Переход на автоматический (беззаявительный) порядок направления налоговых уведомлений через ЕПГУ для всех зарегистрированных в ЕСИА пользователей позволяет получать актуальную информацию о налогах быстрее и без лишних формальностей.

 

Теги: Акценты

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