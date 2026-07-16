В России возникли проблемы с лифтами

По итогам первого полугодия 2026 года число смонтированных лифтов в России упало на 28 процентов в годовом выражении, до 11,3 тысячи единиц. Об этом со ссылкой на данные Российского лифтового объединения (РЛО) пишет «Коммерсантъ».

Еще в прошлом году показатели были на уровне 2024-го, но теперь снижение заметно у 15 из 20 крупнейших участников рынка. В абсолютных значениях больше всего потерял Щербинский лифтостроительный завод (ШЛЗ) — более 800 единиц, а в процентном соотношении сильнее прочих пострадал «Нижегородлифтмаш» — минус 86 процентов.

Показать заметный рост (более чем на треть, до 1798 лифтов) удалось только Карачаровскому механическому заводу (КМЗ), который принадлежит московской мэрии.

Спрос на лифты большей частью формируется в рамках программы капитального ремонта. В январе-июне в этом периметре состоялись аукционы на покупку 21,4 тысячи подъемников, что в 2,9 раз больше, чем годом ранее. Однако, отмечает гендиректор РЛО Петр Харламов, рост обеспечивает только Москва, дающая 71 процент от общего объема закупок.

Если не учитывать столицу, то спрос на лифты для капитального ремонта упал на 24 процента в годовом выражении, что связано с нехваткой средств.

Отдельно проблемой для российских производителей стал рост импорта, подавляющая часть которого (79 процентов) приходится на китайские подъемники. За минувшие полгода в структуре смонтированных лифтов доля иностранной техники увеличилась с 18,7 процента до 24 процентов.

Падение спроса уже сказалось на производстве. По данным Росстата, в январе-мае выпуск лифтов в стране упал на 23,2 процента. При этом в 2025 году выпуск подъемников упал всего на 6,4 процента.