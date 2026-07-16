Число киберпреступлений за полгода снизилось почти на 120 тыс.

Я нашел ошибку
Главные новости:
Министерство финансов Самарской области меняет подход к работе с территориями. Заместитель председателя правительства региона Ольга Собещанская провела первое кустовое совещание в Волжском районе.
Стартовала программа выездных совещаний минфина: как это отразится на бюджете и жизни людей
Первыми направлениями, где будут действовать выгодные звонки в Россию, станут Абхазия и Египет.
Страны меняются, выгодные звонки остаются: Билайн запускает кругосветное путешествие в роуминге
В Куйбышевском районе Самары продолжается строительство магистрали, которая свяжет улицы Центральную и Уральскую, а также обеспечит комфортное передвижение для жителей нового микрорайона.
В Самаре приступили к возведению резервуара под ливневые стоки
Под Самарой второй раз за год пропал 82-летний пенсионер на Largus
Под Самарой второй раз за год пропал 82-летний пенсионер на Largus
Минприроды опровергло перенос сроков ликвидации мазутного озера в Самаре
Минприроды опровергло перенос сроков ликвидации мазутного озера в Самаре
В «Единой России» поддержали проекты реабилитации ветеранов
В «Единой России» поддержали проекты реабилитации ветеранов
Самарцам старше 50 лет станет проще найти себе работу
Самарцам старше 50 лет станет проще найти себе работу
Волонтеров программы «Формирование комфортной городской среды» наградили в Самаре
Волонтеров программы «Формирование комфортной городской среды» наградили в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.96
0.47
EUR 88.91
0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
"Самара в движении" приглашает жителей на летние тренировки
В Самаре железнодорожные экоактивисты присоединились к проекту «ЭКОслед 2:0»
С 11 по 13 сентября Новокуйбышевск станет центром притяжения для тех, кто живёт танцем
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Число киберпреступлений за полгода снизилось почти на 120 тыс.

165
Число киберпреступлений за полгода снизилось почти на 120 тыс.

Благодаря принятым Правительством мерам по борьбе с мошенничеством число киберпреступлений за последние полгода по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократилось на 30% — с 371,4 тыс. до 252,9 тыс. Об этом свидетельствуют актуальные данные МВД.

По итогам прошлого года, когда был принят «Антифрод 1.0», количество случаев онлайн-мошенничества уже снизилось на 90 тыс. Минцифры и другие ведомства продолжают работу по защите граждан.

Какие меры уже действуют

—  Создана и запущена ГИС «Антифрод». К системе подключились все крупнейшие банки, операторы связи и цифровые платформы. Они в автоматическом режиме обмениваются данными о подозрительных операциях и номерах.

—  Микрофинансовые организации обязаны при выдаче кредита подтверждать личность клиента по биометрии. Это гарантирует, что мошенник не возьмёт кредит на другого человека.

—  Появилось право отказаться от массовых вызовов и рассылок. Опцией запрета обзвонов абоненты воспользовались более 340 тыс. раз.

—  Смс-код от Госуслуг больше не приходит во время телефонного разговора. Такая пауза помогает предотвратить действия под давлением мошенников.

—  На Госуслугах можно увидеть все свои абонентские номера и заблокировать ненужные или подозрительные. Сервисом воспользовались уже более 200 млн раз.

—  Появилась возможность установить самозапреты на кредиты и договоры связи. Это исключает использование данных гражданина мошенниками. Самозапрет на кредиты установили уже более 30 млн раз, на договоры связи — почти 2 млн.

Что ещё планируется

В ближайшее время на Госуслугах появится «красная кнопка», с помощью которой пользователь сможет сообщить о мошенничестве и защитить доступ к своим ресурсам.

Появится возможность установить самозапрет на международные звонки.

Пострадавшие от телефонных мошенников смогут рассчитывать на компенсацию ущерба от банков или операторов связи, что будет мотивировать организации более тщательно пресекать мошеннические схемы.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре проверили ход ремонтной кампании в школах и детских садах: до 1 сентября осталось полтора месяца
16 июля 2026  12:53
В Самаре проверили ход ремонтной кампании в школах и детских садах: до 1 сентября осталось полтора месяца
189
В период с 16 по 19 июля 2026 года местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
15 июля 2026  14:03
В период с 16 по 19 июля в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
722
В Самарской области принято решение о продлении ограничений на продажу топлива
14 июля 2026  12:35
В Самарской области принято решение о продлении ограничений на продажу топлива
1207
Волга в Самарской области прогрелась до +25,5 градусов
13 июля 2026  11:59
Волга в Самарской области прогрелась до +25,5 градусов
766
Движение транспортных средств по участку улицы Полевой в Самаре временно ограничат
12 июля 2026  13:31
Движение транспортных средств по участку улицы Полевой в Самаре временно ограничат
1164
Весь список