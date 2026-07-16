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Россиянам напомнили о праве на бесплатную помощь соцработника

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Россиянам напомнили о праве на бесплатную помощь соцработника

Россиянам в некоторых случаях должны предоставить соцработника, который будет помогать с выполнением бытовых задач. Для получения этой меры поддержки нужно обратиться в органы соцобслуживания, сообщила RT доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия» Лидия Мазур.

В том числе право на такую помощь имеют одинокие и малоимущие пенсионеры, граждане старше 80 лет, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя. Также соцработника должны предоставить инвалидам и тем гражданам, которые временно утратили способность к самообслуживанию.

«Социальная помощь предоставляется бесплатно в том случае, если среднедушевой доход гражданина не превышает предельную величину, установленную в регионе, или если гражданин имеет право на льготу», – подчеркнула Мазур.

Она предупредила, что при доходах выше прожиточного минимума в данном конкретном субъекте услуги соцработника придется оплатить на основе установленных регионов тарифов.

Для подачи заявки на предоставление соцработника нужно предъявить документы, включая копию паспорта, медзаключение или справку об инвалидности, а также данные о членах семьи, которые подтверждают, что ухаживать за пенсионером они по объективным причинам не могут.

Для каждого обратившегося должна быть разработана индивидуальная программа предоставления услуг, в которой прописываются дни прихода соцработника, а также его основные задачи. В их числе могут быть, например, покупка продуктов, оплата коммуналки, уборка, заключила специалист.

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