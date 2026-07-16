Климатолог спрогнозировала пик явления Эль-Ниньо в декабре

Текущее климатическое явление Эль-Ниньо, по прогнозам специалистов, достигнет максимальной силы к концу этого года, после чего пойдет на спад в первые месяцы 2027-го. Об этом 16 июля сообщила климатолог из Университета Нового Южного Уэльса Андреа Тащетто.

«Обычно пик Эль-Ниньо приходится на декабрь, а затухание начинается в конце зимы или весной. Нынешний цикл развивается по классическому сценарию, поэтому мы ожидаем, что он пройдет все стандартные фазы», — пояснила ученая в беседе с «РИА Новости».

Отмечается, что уже сейчас фиксируются признаки того, что явление продлится как минимум до конца 2026 года. Температура поверхности океана в тропической зоне Тихого океана превышает норму и, по всей видимости, продолжит расти.

Эль-Ниньо — это аномальное потепление воды в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на глобальные погодные процессы: в одних частях планеты усиливается засуха, в других — случаются обильные осадки.