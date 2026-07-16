Растения для набережной Самары начнут выращивать в отдельном питомнике

В Самаре решили выращивать растения для озеленения набережной в отдельном питомнике. Он будет создан в районе стрелки рек Волги и Самары. На территории около 3 гектаров планируется выращивать более 1000 деревьев, предпочтение отдадут хвойным породам. Об этом сообщили в городской администрации.

«Мы делаем питомник, чтобы при рациональном расходовании средств заменить плохие деревья на набережной. Они массово высаживались в 60-70-е годы, а сейчас самое время сделать все необходимое, чтобы наши дети и внуки видели территорию вдоль Волги такой же парадной», – рассказал руководитель департамента ГХиЭ Самары Евгений Владимирский.

Сейчас ведется планировка и разбивка местности, подготовка грунта. Высадку саженцев собираются начать уже в сентябре. Приоритетом станет выращивание крупномеров. Там же можно будет уделять внимание рассаде однолетних и многолетних цветущих растений, пишет Самара-КП.