Более половины жителей Самарской области ушли с новой работы из-за несовпадения ожиданий с реальностью

Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, совместно с сервисом по работе с HR-брендом Dream Job изучили причины увольнений жителей Самарской области в первые полгода после трудоустройства. Исследование показало, что главная причина раннего ухода — несовпадение ожиданий с реальностью: об этом сообщили 63% респондентов.

По данным Dream Job, 64% работников хотя бы раз увольнялись с новой работы в первые шесть месяцев. Главными причинами стали расхождение обещанных условий с рабочими буднями, другая нагрузка, график и круг задач. Более половины респондентов признались, что отказались бы от оффера, получив более честную информацию на старте.

Как оказалось, решение об уходе формируется довольно быстро. Уже в течение первого месяца 64% поняли, что не задержатся, в том числе 23% — за первую неделю, 10% — в день выхода. В 87% случаев работники покидали компанию по собственной инициативе.

Кроме того, опрос hh.ru показывает, что мысли об увольнении в первые месяцы посещали 38% женщин и 33% мужчин. Наиболее высокая доля зафиксирована в автомобильном бизнесе — 50%, в маркетинге, рекламе и PR — 47%, в HR — 46%. Реже такой ответ давали сотрудники IT – 26%, сферы безопасности — 28% и рабочий персонал — 29%.

По данным hh.ru, отношение к новому месту имеет фактор возраста. Чаще всего об уходе задумывались сотрудники 35–44 лет (38%), россияне 25–34 лет (37%) и 45–54 лет (36%). Среди респондентов младше 25 лет такой ответ дали 29%, в группе 55+ — 21%. Похожую возрастную картину показал опрос Dream Job: работники 35–44 лет составили ядро уже уволившихся — 46% случаев раннего ухода.

Выяснилось, что главными поводами для раннего увольнения становятся деньги, условия труда и нагрузка выше ожидаемой. Исследование hh.ru показывает, что причины ухода часто связаны с расхождением ожиданий и рабочего опыта — у 63% респондентов из Самарской области условия, описанные на собеседовании, не совпали с тем, что они увидели после выхода. Стиль управления не устроил 35% опрошенных. Еще по 24% опрошенных сообщили, что руководитель не занимался их адаптацией, или признались, что разочаровались в компании. Оценки руководства и онбординга у респондентов обоих полов почти совпали, однако о невыполненных обещаниях чаще говорили мужчины — 59% против 52% среди женщин.

Среди наиболее частых расхождений между ожиданиями и реальностью респонденты называли зарплату, выплаты и бонусы (20%). Еще 15% были недовольны объемом нагрузки, 12% — графиком и переработками, 10% — реальными рабочими задачами. Реже ожидания не совпадали в части рабочих процессов и организации работы (8%), руководства (7%), отношения к сотрудникам (6%), условий труда и рабочего места (5%). Команду, атмосферу и корпоративную культуру назвали по 4% участников исследования.

Кроме того, более половины опрошенных аналитиками Dream Job (57%) признались, что отказались бы от оффера, получив более честное описание работы до выхода. В то же время 72% считают, что компания понимала настоящую причину их увольнения. Значит, работодатели нередко знали о проблемах, из-за которых сотрудники уходили, однако не раскрывали их кандидатам заранее.

Принять более точное решение респондентам помогли бы честные отзывы сотрудников — этот вариант выбрали 53%. Еще 36% хотели бы увидеть пример обычного рабочего дня, 32% — более подробное описание задач, 30% — сведения о нагрузке и переработках. Информацию о зарплате и бонусах назвали 24% участников исследования, а сведения о причинах увольнений из компании — 19%.

«Раннее увольнение влияет на дальнейшее поведение кандидата. После такого опыта 73% респондентов стали внимательнее изучать работодателей. В сумме 94% опрошенных начали тщательнее проверять отзывы, условия работы, круг задач и стиль управления до принятия предложения. Для компаний такой опыт оборачивается снижением доверия к работодателю и делает каждый следующий найм сложнее», — говорит Борис Курбатов, основатель и генеральный директор Dream Job.

Исследование hh.ru проводилось со 2 по 19 июня 2026 года среди 1 339 российских соискателей, в том числе из Самарской области. Опрос Dream Job прошел с 30 июня по 1 июля 2026 года среди 1 277 сотрудников, в том числе из Самарской области, имевших опыт увольнения в первые шесть месяцев работы.