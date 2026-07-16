В Самарской области гостиницы начали принимать гостей без предъявления паспорта, данные подтверждают через систему ЕСИА. Такой способ снижает риск ошибок и использования поддельных документов. Об этом сообщили в региональном министерстве туризма.

«Теперь путешественникам не нужно предъявлять бумажный паспорт или свидетельство о рождении ребенка. Цифровой ID и сервис «Госкан» полностью автоматизируют этот процесс», — рассказали в ведомстве.

На новый формат переходят 464 средства размещения в регионе. Первыми сервис запустили отели «Лада-Восход» в Тольятти и «Холидей Холл» в Самаре. Для туристов это быстрое заселение без очередей.

С 1 сентября 2026 года гостиницы с номерным фондом более 50 мест обязаны обеспечить такую возможность. Правила касаются всех типов: отелей, санаториев, баз отдыха и кемпингов, пишет Самара-КП.