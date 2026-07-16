Росстат: шоколад в России дешевеет шестой месяц подряд

В России зафиксировано снижение цен на шоколад шестой месяц подряд, при этом с начала года стоимость кондитерского изделия сократилась почти на 2%, следует 16 июля из данных Росстата.

Согласно официальной статистике, опубликованной на сайте ведомства, если в январе 1 кг шоколада обходился покупателям в среднем в 1554,06 рубля, то к июню его стоимость опустилась до 1527,87 рубля. Таким образом, за первое полугодие общее падение ценника составило 1,7%.

Тенденция к удешевлению сладости носит непрерывный характер на протяжении всего текущего года. В феврале средняя розничная цена опустилась до 1549 рублей, в марте снизилась до 1542 рублей, а в апреле и мае зафиксировалась на отметке около 1530 рублей за 1 кг, пишут "Известия".