Экипаж самолета, летевшего из самарского Курумоча, ослепили лазером

Опасный инцидент произошёл в небе над Самарской областью. 13 июля 2026 года экипаж самолёта авиакомпании «ИрАэро» (регистрационный номер RA-89078, выполнявший рейс из аэропорта Курумоч) доложил о попытке ослепления зелёным лазером.

Луч был направлен на кабину пилотов после взлёта воздушного судна, сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Подобные действия представляют серьёзную угрозу безопасности полётов, поскольку даже кратковременное воздействие яркого света может привести к потере ориентации и временному ослеплению пилотов, пишет ГТРК-Самара.