Житель Похвистнево решил съездить за сигаретами пьяным — лишился автомобиля

Сотрудники Госавтоинспекции остановили на одной из автодорог региона транспортное средство, за рулем которого находился житель г. Похвистнево. В ходе проверки документов мужчину заподозрили в том, что за руль он сел в нетрезвом виде. После прохождения проверки стало ясно, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Как автовладелец признался позже, он после употребления нескольких литров пенного напитка, ему захотелось отправиться за сигаретами.

В связи с тем, что автолюбитель ранее уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, судом было принято решение конфисковать его транспортное средство «Volkswagen Tiguan» и обратить в доход государства. Исполнительные документы поступили в отделение судебных приставов

г. Похвистнево.

В рамках исполнительного производства сотрудники органов принудительного исполнения конфисковали немецкий кроссовер и передали в воинскую часть для отправки в зону СВО.