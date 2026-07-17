В Пестравском районе 22-летний водитель попал в ДТП, спрятал машину в лесу и сбежал

ДТП произошло 16 июля в 02:30 в Пестравском районе. 22-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2110, двигался по автодороге «Тепловка - граница Пестравского района» в направлении с. Тепловка. В пути следования, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил съезд в правый кювет по ходу движения, с последующим опрокидыванием. После ДТП водитель, не имеющий водительского удостоверения, вместе с 20-летним пассажиром скрылись с места происшествия, а автомобиль спрятали в лесу и были разысканы в течение суток. Водитель и пассажир самостоятельно обратились в медицинское учреждение.