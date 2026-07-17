В России дешевеет шоколад и дорожает кофе

После полугода непрерывного снижения стоимость шоколада в России начала отражать прежнее падение мировых котировок какао. Однако эта тенденция может оказаться временной: биржевая стоимость какао и кофе вновь растет. Что может повлиять на цену шоколада и кофейной продукции во втором полугодии 2026 года — в материале «Известий».

• В России стоимость шоколада снижается уже шесть месяцев подряд: с января 1 кг шоколада стал дешевле на 1,7%. Если в начале года средняя цена составляла 1554,06 рубля за 1 кг, то в июне она уменьшилась до 1527,87 рубля.

• Эта динамика связана с падением мировых цен на какао-бобы (подробнее о снижении котировок и причинах этого процесса мы писали здесь). За январь–июнь они снизились примерно на 16% — до $4,16 тыс. за тонну. Однако розничные цены обычно меняются с задержкой в несколько месяцев, поэтому снижение стоимости шоколада стало заметно только сейчас.

• В феврале 2026 года мировые цены на какао опустились до самого низкого уровня с июня 2023-го: майские фьючерсы 2026 года подешевели примерно на 0,9%, до $3 тыс. за тонну. Давление на рынок оказывали слабый спрос, а также рост запасов какао-бобов в Гане и Кот-д'Ивуаре. Эти две страны обеспечивают около 60% мирового производства сырья. По сравнению с рекордом декабря 2024 года, когда цена превышала $12,9 тыс. за тонну, какао потеряло более 70% стоимости.

• Падение цен создало проблемы крупнейшим производителям. В Гане государственная закупочная цена для фермеров в сезоне 2025–2026 годов сократилась почти на 30%: причиной стало снижение мировых цен и слабый интерес покупателей.

• При этом спрос со стороны шоколадных фабрик снизился, поскольку производители стали использовать меньше какао и чаще заменять его другими ингредиентами, например, орехами. Дополнительное влияние оказало улучшение погодных условий в странах-экспортерах, что повысило урожайность и увеличило предложение сырья на мировом рынке.

• Помимо Ганы и Кот-д'Ивуара, в число крупных производителей входят Индонезия, Нигерия, Камерун, Эквадор и Бразилия. Однако рынок какао остается одним из самых небольших среди сырьевых товаров, и его динамика напрямую влияет на производителей продуктов питания, кондитерские компании и розничную торговлю.

Изменение цен на кофе

• Вместе со стоимостью какао снижались цены и на кофе. Так, цена на кофе сорта робуста устойчиво снижалась с августа 2025 года, когда она достигала $4,8 тыс. за тонну, до июля 2026 года. Основной причиной стало установление благоприятной погоды в Бразилии, которая обеспечивает около 40% мирового экспорта. Увеличение предложения на рынке приводило к падению биржевых котировок.

• При этом даже если мировые цены на кофе снижаются, стоимость напитков в кофейнях обычно остается прежней или даже растет. Причина проста: цена чашки зависит далеко не только от стоимости зерна. Его доля в себестоимости составляет в среднем 10–20%. Однако продолжают расти расходы на аренду, зарплаты, молоко, упаковку, коммунальные услуги и налоги. Именно поэтому краткосрочное снижение биржевых цен на кофе почти не отражается на стоимости напитков для покупателей. Так, в январе-феврале 2026 года объем продаж кофе навынос в России снизился на 3% год к году, однако средний чек вырос на 8%, достигнув 233 рубля.

• В июле 2026 года цены на кофе сортов арабика и робуста вернулись к росту: они показали динамику на 10% и 8% соответственно (около $7,5 тыс. и $4 тыс. за тонну). Кофе дорожает из-за прогнозируемого снижения урожая и экспорта во Вьетнаме и Индонезии из-за явления Эль-Ниньо. Еще одна причина роста цен — небольшие запасы кофе на сертифицированных складах. Кроме того, есть риск заморозков в южных регионах Бразилии. Однако если поставки будут стабильными, биржевая стоимость кофе может постепенно снижаться.

• Мировые цены на кофе за последние пять лет выросли примерно в четыре раза. Главными причинами стали периодические проблемы с урожаем в крупнейших странах-производителях. Также во Вьетнаме часть фермеров переключилась на выращивание дуриана, поэтому предложение кофе сократилось.

• При этом рост цен ускорили сами участники рынка: на фоне высокого спроса на кофе по всему миру некоторые поставщики разрывали контракты, чтобы продать зерно дороже. Также производители придерживали запасы в ожидании дальнейшего подорожания. Дополнительное влияние оказывают новости о погодных рисках, которые усиливали ожидания дефицита и поддерживали рост биржевых котировок.

• Также цены растут из-за высокой мировой инфляции и устойчивого увеличения спроса. Сейчас потребление быстро увеличивается, в частности, в Китае, Индии и Индонезии. Рост доходов населения в этих странах усиливает мировой спрос.