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Самарец незаконно продавал опасный алкоголь

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Самарец незаконно продавал опасный алкоголь

Житель г. Самары с целью незаконного обогащения решил заняться реализацией алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В результате его действий двое местных жителей, купивших у него алкогольные напитки, скончались от отравления метанолом.
За совершенные деяния мужчину привлекли к уголовной ответственности по ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы, а также обязал выплатить компенсацию морального вреда в размере 3 миллионов рублей сыну погибших.
В рамках исполнительного производства сотрудниками органов принудительного исполнения в отношении должника были вынесены постановления о запрете на совершение регистрационных действий в отношении его недвижимости и транспортного средства.
Принятые меры побудили мужчину незамедлительно погасить задолженность - компенсация морального вреда перечислена потерпевшему.

Теги: Судебные приставы

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