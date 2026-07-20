Самарец незаконно продавал опасный алкоголь

Житель г. Самары с целью незаконного обогащения решил заняться реализацией алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В результате его действий двое местных жителей, купивших у него алкогольные напитки, скончались от отравления метанолом.

За совершенные деяния мужчину привлекли к уголовной ответственности по ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы, а также обязал выплатить компенсацию морального вреда в размере 3 миллионов рублей сыну погибших.

В рамках исполнительного производства сотрудниками органов принудительного исполнения в отношении должника были вынесены постановления о запрете на совершение регистрационных действий в отношении его недвижимости и транспортного средства.

Принятые меры побудили мужчину незамедлительно погасить задолженность - компенсация морального вреда перечислена потерпевшему.