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Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который создает в России единую базу данных уникальных идентификаторов мобильных устройств.
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ГД приняла закон, который создает в РФ единую базу данных уникальных идентификаторов мобильных устройств

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Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который создает в России единую базу данных уникальных идентификаторов мобильных устройств.

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который создает в России единую базу данных уникальных идентификаторов мобильных устройств, передает РИА Новости.

Документ входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками.

Данная информационная система будет содержать сведения о разрешенных и запрещенных к использованию на территории России IMEI-кодах. IMEI - это уникальный 15-значный номер, который присваивается мобильным устройствам, работающим с SIM-картой. Данный код позволяет однозначно идентифицировать устройство в сети оператора.

Операторов подвижной радиотелефонной связи обяжут предоставлять в базу информацию об идентификаторах телефонов абонентов. Наполнять базу будут также органы власти, которые утвердит правительство.

Если в базе данных содержится запрет на использование конкретного IMEI-кода, оператор не вправе оказывать услуги связи с его применением. Кроме того, оператор откажет в обслуживании, если обнаружит, что с одним и тем же номером используется чужое устройство.

Как ранее сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, плата за включение устройств в единую базу IMEI взиматься не будет.

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