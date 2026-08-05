Подготовка к отопительному сезону в Самарской области выполнена на 60%

В Самарской области продолжается подготовка к отопительному сезону 2026/27 года. На сегодняшний день объекты теплоснабжения готовы к работе почти на 60%, сообщили в Правительстве региона по итогам оперативного совещания.

В этом году на подготовку тепловых станций, котельных и сетей «Т Плюс» направлено около 4 млрд рублей. Ремонты на электростанциях завершены более чем на 60%, а все объекты генерации уже получили оценку «Готов». Почти на столько же выполнены работы и на теплосетях в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.

Ещё 839 млн рублей из инфраструктурного кредита направят на обновление 3,7 км тепломагистралей на четырёх участках в Самаре. Это повысит надёжность теплоснабжения для более чем 100 тысяч горожан. Основные работы планируют завершить к 1 октября.

Особое внимание — восстановлению благоустройства после ремонтов. Энергетики уже завершили работы на всех объектах, которые требовалось восстановить до конца июля. При этом в работе остаются 536 участков в Самаре, где устраняют дефекты, выявленные во время гидравлических испытаний. Благоустройство на них должны закончить до старта отопительного сезона, пишет Самара-АиФ.