В России ввели штрафы для маркетплейсов за нарушения законодательства

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности для операторов цифровых платформ за нарушение требований законодательства о платформенной экономике. Соответствующий документ 4 августа был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что новые изменения предусматривают дополнение КоАП РФ новыми статьями о штрафах для владельцев маркетплейсов, сервисов доставки, агрегаторов объявлений и услуг. Закон вступает в силу с 1 октября 2026 года, за исключением отдельных положений. За неисполнение обязанности должностным лицам грозит штраф от 30 тыс. до 80 тыс. рублей, юридическим лицам — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Аналогичные меры предусмотрены за ограничение или удаление карточек товаров.

Также нарушение порядка снижения цен может повлечь штраф для должностных лиц от 30 тыс. до 80 тыс. рублей, а для организаций — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. За отказ рассматривать жалобы и разрешать споры на платформе юридическим лицам предусмотрены штрафы от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Кроме того, ответственность вводится за ограничение доступа продавцов к личному кабинету, снижение рейтинга, изменение позиции карточек товаров в выдаче, нарушение требований к поиску и непроверку данных о партнерах платформ. В этих случаях штрафы для должностных лиц составят от 30 тыс. до 80 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 400 тыс. рублей.

При этом инициатива устанавливает ответственность для продавцов за нарушение требований к размещению предложений о продаже товаров. Для должностных лиц штраф составит от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, для организаций — от 30 тыс. до 70 тыс. рублей. При повторном нарушении санкции увеличатся до 10–50 тыс. рублей для должностных лиц и до 70–200 тыс. рублей для юридических лиц, дополняет «Газета.Ru».