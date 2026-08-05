Житель Шигонского района ответит а незаконный оборот взрывчатых веществ и боеприпасов

К сотрудникам уголовного розыска отдела полиции по Шигонскому району МУ МВД России «Сызранское» поступила оперативная информация о том, что житель села Байдеряково 1971 года рождения может быть причастен к незаконному хранению боеприпасов.

С целью проверки данной информации полицейские в присутствии понятых провели осмотр частного домовладения мужчины. В надворной постройке оперуполномоченные обнаружили несколько банок с сыпучим веществом внутри, а также предметы, похожие на патроны.

Проведенным исследованием в экспертно-криминалистическом отделе МУ МВД России «Сызранское» установлено, что изъятыми являются: самостоятельно изготовленные и пригодные для производства выстрелов патроны различного калибра, в количестве - 21 штука и 230 граммов бездымного пороха.

Задержанный пояснил полицейским, что порох, капсюли, дробь и другие приспособления для изготовления патронов он забрал из родительского дома после смерти отца-охотника. Затем самостоятельно изготовил патроны и хранил их вместе с остатками пороха в сарае, хотя понимал, что нарушает закон.

Следственным отделением по расследованию преступлений, совершенных на территории Шигонского района СУ МУ МВД России «Сызранское» фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение, перевозка взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию).

Шигонский районный суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения местному жителю обвинительного приговора. Мужчине, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 4 года, с возложением на него дополнительных обязанностей: регулярно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных не реже одного раза в месяц и не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа. Приговор вступил в законную силу.

Сотрудники полиции напоминают: лица, добровольно сдавшие предметы вооружения − освобождаются от уголовной ответственности. Если у вас имеются незарегистрированное оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества, которые вы нашли, либо они остались от родственников − их необходимо сдать в ближайший отдел полиции!