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Школьников губернии приглашают принять участие в бесплатных летних профильных сменах

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В Самарской области ведётся заявочная кампания на участие в региональных профильных сменах «Смены Первых: Сквозь Время».

В Самарской области ведётся заявочная кампания на участие в региональных профильных сменах «Смены Первых: Сквозь Время». Мероприятия пройдут в Молодёжном центре «Лесная сказка» в Кинельском районе, а также на базе загородных и пришкольных лагерей.
Всего в Молодёжном центре «Лесная сказка» запланировано 4 смены, каждая продлится 9 дней и будет посвящена истории страны, её героям и великим открытиям. Первая смена состоится с 17 по 25 июня, вторая — с 27 июня по 5 июля, третья — с 7 по 15 июля, четвёртая — с 17 по 25 июля. К участию допускаются дети и подростки от 10 до 17 лет. Всего в сменах примут участие порядка 1000 детей.
«Профильные смены направлены на формирование активной жизненной позиции на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. В рамках «Смен Первых» пройдут образовательные треки по направлениям Движения, социально значимые события, культурно-досуговые и спортивные мероприятия. Ребята смогут отдохнуть, найти новых друзей, раскрыть таланты и получить полезные навыки», — рассказала председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области, помощник Губернатора Самарской области по молодёжной политике Кристина Гнатюк.
Для участия в конкурсном отборе необходимо выполнить задание: снять короткий видеоролик на тему «Движение Первых в моей жизни». Регистрация доступна по ссылке (https://projects.pervye.ru/projects/5cfdf1aa-e95c-4217-82d7-03ad41c22eda). Заявки на первую смену, которая стартует 17 июня, принимаются до 7 июня. 
Список победителей и резервный состав опубликуют за неделю до начала смены в социальных сетях регионального отделения Движения Первых Самарской области (https://vk.com/mypervie63). 
Помимо этого, тематические профильные «Смены Первых» организуют на 167 площадках загородных лагерей Самарской области. В них примут участие не менее 15 000 детей от 6 до 17 лет. Всего запланировано 171 тематическая смена продолжительностью от 3 до 21 дня. Мероприятия организованы во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.
Отдельное внимание уделено пришкольным лагерям. Тематические «Смены Первых» пройдут в каждом муниципалитете области на базе школ. Участие в них смогут принять дети от 6 до 17 лет. 
Для работы в лагерях подготовлено порядка 200 вожатых и специалистов из управленческих команд лагерей. Для них состоялось очное обучение на базе Молодёжного центра Самарской области. На мастер-классах обсудили, как защитить детей от буллинга в лагере, работать с коллективом, разрешать конфликты и организовать детское самоуправление.
Программы смен реализуются на бесплатной основе. Регистрация на все смены доступна по ссылке (https://projects.pervye.ru/super-projects/6802007c-c13c-44f6-a270-6d18ac9007ae). Присоединяйтесь к «Сменам Первых» – проведите лето активно, познавательно и незабываемо!

 

Фото: Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение первых»

Теги: Самара

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