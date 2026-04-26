Правительство России обновило правила поведения болельщиков на стадионах

В России обновили правила поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях и перечень предметов, запрещенных к проносу на стадионы. Об этом 26 апреля сообщается в постановлении правительства РФ.

«Средства поддержки должны соответствовать следующим требованиям: <…> отсутствие надписей и (или) изображений, не соответствующих традиционным ценностям, предусмотренным указом президента РФ от 9 ноября 2022 г. N 809», — говорится в документе, с которым ознакомилось ТАСС.

Уточняется, что основные ограничения сохранены: на спортивные объекты по-прежнему нельзя приносить алкоголь, опасные и крупногабаритные предметы без согласования с организаторами, а также использовать символику или высказывания, связанные с пропагандой насилия и нетерпимости.

Согласно обновленным требованиям, зрители обязаны предоставлять для досмотра не только личные вещи, но и транспортные средства. Также на стадионы запретили проносить электросамокаты и другие подобные средства передвижения, если они не предназначены для маломобильных граждан.

Отдельно в документе прописан запрет на беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Их можно будет использовать только при согласовании с организаторами соревнований. Кроме того, болельщикам запретили забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, мачты, несущие конструкции и деревья на территории спортивных объектов.

Отмечаются изменения и в правилах проноса напитков. Стеклянная и жестяная тара остается под запретом, а объем пластиковой емкости не должен превышать 0,5 л. При этом суммарно один зритель сможет взять с собой не более 1 л напитков. Флаги и баннеры без дополнительного согласования, как и прежде, не должны иметь измерения больше, чем 2 м на 1,5 м. Однако несколько полотен, которые вместе образуют единое средство поддержки, теперь будут считаться нарушением.

В постановлении также есть технические правки. В частности, формулировку «туалетные комнаты (кабинки)» заменили на «санитарные узлы», пишут "Известия".