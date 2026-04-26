Врачи рассказали о состоянии самарцев, пострадавших при атаках БПЛА
Госслужащие Самарской области выполнили нормативы комплекса ГТО
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба
Правительство России обновило правила поведения болельщиков на стадионах
В России продлили запрет на продажу алкоголя вблизи опасных производств
71% самарцев готовы отправиться в автопутешествие на 500 км и более
В Самаре хотят усилить контроль за порядком у медучреждений
Самарская область вошла в топ-10 регионов по бронированиям дорогого загородного жилья
В России обновили правила поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях и перечень предметов, запрещенных к проносу на стадионы. Об этом 26 апреля сообщается в постановлении правительства РФ.

«Средства поддержки должны соответствовать следующим требованиям: <…> отсутствие надписей и (или) изображений, не соответствующих традиционным ценностям, предусмотренным указом президента РФ от 9 ноября 2022 г. N 809», — говорится в документе, с которым ознакомилось ТАСС.

Уточняется, что основные ограничения сохранены: на спортивные объекты по-прежнему нельзя приносить алкоголь, опасные и крупногабаритные предметы без согласования с организаторами, а также использовать символику или высказывания, связанные с пропагандой насилия и нетерпимости.

Согласно обновленным требованиям, зрители обязаны предоставлять для досмотра не только личные вещи, но и транспортные средства. Также на стадионы запретили проносить электросамокаты и другие подобные средства передвижения, если они не предназначены для маломобильных граждан.

Отдельно в документе прописан запрет на беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Их можно будет использовать только при согласовании с организаторами соревнований. Кроме того, болельщикам запретили забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, мачты, несущие конструкции и деревья на территории спортивных объектов.

Отмечаются изменения и в правилах проноса напитков. Стеклянная и жестяная тара остается под запретом, а объем пластиковой емкости не должен превышать 0,5 л. При этом суммарно один зритель сможет взять с собой не более 1 л напитков. Флаги и баннеры без дополнительного согласования, как и прежде, не должны иметь измерения больше, чем 2 м на 1,5 м. Однако несколько полотен, которые вместе образуют единое средство поддержки, теперь будут считаться нарушением.

В постановлении также есть технические правки. В частности, формулировку «туалетные комнаты (кабинки)» заменили на «санитарные узлы», пишут "Известия".

