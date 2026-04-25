владельцы животных все чаще заботятся о ментальном здоровье питомцев

Владельцы животных всё чаще доверяют профессионалам уход за питомцами и их воспитание. По данным Авито Услуг и Авито Работы, в феврале-марте этого года спрос на услуги груминга, дрессировки и поведенческой коррекции, а также на специалистов в этих сферах оказался заметно выше, чем двумя месяцами ранее.

По данным Авито Услуг, владельцы все чаще вкладываются в воспитание и коррекцию поведения питомцев. Спрос на общий курс дрессировки вырос на 25%, на корректировку поведения — также на 25%. Трюковая дрессировка стала популярнее на 21%, подготовка к соревнованиям — на 17%, услуги кинолога — на 15%.

Популярнее у россиян стала чистка глаз животных (+75%) по сравнению с декабрём 2025 года — январем 2026 года. Также на 69% увеличился интерес к вычесыванию шерсти у домашних любимцев, на 66% — к стрижке их когтей. Спрос на стрижку питомцев вырос на 64%, а на чистку ушей — на 63%.

По данным Авито Работы, лидером по динамике роста средних зарплатных предложений стали грумеры — специалисты по стрижке и уходу за шерстью питомцев: их средняя зарплата выросла на 33% до 68 964 руб/мес.

Больше стали предлагать и ветеринарам — их зарплатные предложения достигли 76 027 руб/мес и оказались выше 11%. При этом чаще всего работодатели искали грумеров — число вакансий для них увеличилось на 40%. В целом же по России число вакансий для специалистов по уходу за животными выросло на 7%, а средняя предлагаемая зарплата в сфере составила 72023 руб/мес, что оказалось выше 8%, чем периодом ранее.