В Самарской области ураган повредил крышу военкомата

В пятницу, 24 апреля, а посёлке Безенчук Самарской области случилось ЧП — на жителей обрушился ураган. Сильнее всего пострадало здание военкомата. Об этом сообщает администрация посёлка в соцсетях.

Сильный ветер сорвал часть крыши со здания поселкового военного комиссариата. Также стихия повредила электросети — в некоторых домах пропало электричество.

Оперативные службы уже приступили к восстановлению ущерба. Глава Безенчукского муниципального района Дмитрий Вавилов заявил, что ситуация находится под его личным контролем, пишет Самара-АиФ.