«Голубую» луну смогут увидеть россияне в майские праздники

Голубую луну будет видно на небе в мае 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

«Голубую луну можно будет увидеть 31 мая», — сообщили в пресс-службе, передает ТАСС. Астрономы пояснили, что «голубая Луна» — это второе полнолуние в месяце, и название не связано с цветом Луны. Термин происходит от английского выражения «once in a blue moon!», которое означает что-то крайне редкое, практически никогда. По смыслу оно сопоставимо с русской фразой «после дождичка в четверг».

Периодическое появление второго полнолуния в месяце объясняется тем, что временной интервал между двумя полнолуниями составляет примерно 29,53 дня, что немного меньше средней продолжительности календарного месяца. Из-за этого в календаре время от времени возникает дополнительное полнолуние.