В Детской школе искусств села Исаклы прошел День открытых дверей

Спустя десятилетия останки Евдокима Ивановича Козина были торжественно переданы для захоронения на родной земле в пгт Новосемейкино Красноярского района.
По предварительным данным ГАИ СО, 24 апреля в Октябрьск 44-летний водитель, управляя автомобилем Renault Logan, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
29 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт научная встреча «Мирный атом», приуроченная к 40-летию Чернобыльской аварии.
Пить некипяченую водопроводную воду опасно - вместе с ней в организм могут попадать вирусы, бактерии и паразиты, рассказал доктор медицинских наук Владимир Неронов.
Детская школа искусств села Исаклы является центром образования юных талантов в сфере культуры Исаклинского района.
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 26 апреля местами в Самарской области сохранится усиление ветра, порывы 15-18 м/с.
В министерстве науки и высшего образования Самарской области состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору соискателей денежных выплат молодым учёным и конструкторам, работающим в регионе. 
владельцы животных все чаще заботятся о ментальном здоровье питомцев
Речные перевозки из Самары в Ширяево и Шелехметь отменены из-за непогоды
Стипендию для ветеранов СВО за успехи в адаптивном спорте учредили в Самаре
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Будущие ученики и их родители смогли познакомиться с образовательными программами, получить консультации преподавателей, а также увидеть, каких успехов достигли обучающиеся школы.

Система дополнительного образования уже давно стала неотъемлемой частью жизни современных детей.

Директор школы и преподаватели провели обзорную экскурсию и подробно рассказали гостям, какие перспективы открывает обучение в Детской школе искусств. Обучающиеся школы продемонстрировали свои музыкальные таланты.

- Школа искусств оказывает колоссальное влияние на развитие детей. Для того, чтобы ребенок стал личностью, важно не только дать ему основное образование, но и помочь освоить творческие направления, — прокомментировала Надежда Юрьевна, директор школы искусств. — Тем более, что сегодня во всех высших учебных заведениях обращают внимание на дополнительное образование ребенка, особенно это касается тех, кто выбирает для себя творческие направления. В нашей школе каждый из обучающихся развивает тот или иной талант, учится постигать что-то новое, становится ближе к искусству. За 55 лет наше учреждение добилось больших успехов. Сложился дружный коллектив, наши ученики — победители и призеры творческих конкурсов различного уровня. Отрадно, что наши выпускники возвращаются к нам уже в роли преподавателей. Преподавательский состав школы включает в себя квалифицированных специалистов с высшим и средним специальным образованием, регулярно повышающих свой профессиональный уровень. Детская школа искусств села Исаклы - одно из престижных учебных заведений региона, где царит теплая и дружественная атмосфера.

В прошлом году здание школы капитально отремонтировали в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». А в рамках нацпроекта «Культура» оснастили музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

Работа по оснашению учреждений образования в сфере культуры будет продолжена в 2026 году в рамках нацпроекта "Семья". В этом году еще 11 учреждений (5 муниципальных детских школ искусст и 6 государственных профессиональных организаций) получат новые музыкальные инструменты и современное оборудования для занятий творчеством.

 

Фото:   минкульт СО

К летнему сезону в Самаре подготовят не только официальные городские пляжи
25 апреля 2026  13:18
Второй общегородской субботник состоится в Самаре 25 апреля
24 апреля 2026  13:20
Горячую линию открыли для пострадавших от БПЛА в Самарской области
24 апреля 2026  12:10
19 площадок для сбора отходов появятся на островах и правом берегу Волги в Самаре
24 апреля 2026  09:56
В Самаре проверят, почему в метро брали деньги за вход при атаке БПЛА
24 апреля 2026  09:10
