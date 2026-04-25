В Детской школе искусств села Исаклы прошел День открытых дверей

Будущие ученики и их родители смогли познакомиться с образовательными программами, получить консультации преподавателей, а также увидеть, каких успехов достигли обучающиеся школы.

Система дополнительного образования уже давно стала неотъемлемой частью жизни современных детей. Детская школа искусств села Исаклы является центром образования юных талантов в сфере культуры Исаклинского района.

Директор школы и преподаватели провели обзорную экскурсию и подробно рассказали гостям, какие перспективы открывает обучение в Детской школе искусств. Обучающиеся школы продемонстрировали свои музыкальные таланты.

- Школа искусств оказывает колоссальное влияние на развитие детей. Для того, чтобы ребенок стал личностью, важно не только дать ему основное образование, но и помочь освоить творческие направления, — прокомментировала Надежда Юрьевна, директор школы искусств. — Тем более, что сегодня во всех высших учебных заведениях обращают внимание на дополнительное образование ребенка, особенно это касается тех, кто выбирает для себя творческие направления. В нашей школе каждый из обучающихся развивает тот или иной талант, учится постигать что-то новое, становится ближе к искусству. За 55 лет наше учреждение добилось больших успехов. Сложился дружный коллектив, наши ученики — победители и призеры творческих конкурсов различного уровня. Отрадно, что наши выпускники возвращаются к нам уже в роли преподавателей. Преподавательский состав школы включает в себя квалифицированных специалистов с высшим и средним специальным образованием, регулярно повышающих свой профессиональный уровень. Детская школа искусств села Исаклы - одно из престижных учебных заведений региона, где царит теплая и дружественная атмосфера.

В прошлом году здание школы капитально отремонтировали в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». А в рамках нацпроекта «Культура» оснастили музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

Работа по оснашению учреждений образования в сфере культуры будет продолжена в 2026 году в рамках нацпроекта "Семья". В этом году еще 11 учреждений (5 муниципальных детских школ искусст и 6 государственных профессиональных организаций) получат новые музыкальные инструменты и современное оборудования для занятий творчеством.

