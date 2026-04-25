В СОУНБ расскажут о перспективах развития мирного атома

29 апреля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт научная встреча «Мирный атом», приуроченная к 40-летию Чернобыльской аварии. Участники узнают, какую практическую пользу несёт атомная отрасль и как в России развиваются ядерные технологии.

В настоящее время тема «мирного атома» обрела особую актуальность, поскольку имеет стратегическое значение для России. Развитие атомной отрасли – необходимое условие не только экономического роста страны, но и усиления её позиций на международной арене, укрепления суверенитета. Ядерные технологии активно применяются в различных жизненно важных сферах – электроснабжение, диагностика и лечение опасных заболеваний, атомные ледоколы, выводящие суда по Северному морскому пути.

На встрече «Мирный атом» выступят ведущий специалист отдела научно-информационной и выставочной работы Российского государственного архива в г. Самаре, кандидат исторических наук Дмитрий Анатольевич Шаронин и ведущий библиограф отдела правовой и патентно-технической информации ГБУК «СОУНБ» Ольга Ивановна Юдинцева. Они познакомят слушателей с историей, современным состоянием и перспективами развития атомной отрасли России и продемонстрируют уникальность российских атомных технологий.

Тема «мирного атома» также отражена в действующих книжных выставках, которые проходят в библиотеке. Экспозиция «Врачующий атом» продолжает работу до 30 апреля, а выставка «Чернобыль: события и уроки» открыта для посещения до 31 мая.

29 апреля 2026 года в 13:00, Самарская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 14а), многофункциональный зал.

Вход свободный!

12+

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ