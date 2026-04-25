Врач-инфекционист: пить некипяченую водопроводную воду потенциально опасно

Пить некипяченую водопроводную воду потенциально опасно, поскольку вместе с ней в организм могут попадать вирусы, бактерии и паразиты. Об этом 25 апреля сообщил «Известиям» врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

Возможных возбудителей — вирусы гепатита A, ротавирусы и норовирусы передаются фекально-оральным путем через загрязненную воду и могут вызывать тяжелые кишечные инфекции, а также поражение печени. При этом даже нормальные бактериологические показатели воды не гарантируют ее вирусную безопасность.

«Гепатит A является классическим примером «водной» инфекции. Вирус устойчив во внешней среде и может провоцировать вспышки при употреблении некачественной питьевой воды, особенно в регионах с нарушениями систем канализации и водоочистки. Хотя заболевание обычно не переходит в хроническую форму, оно может протекать тяжело и требует длительного восстановления функции печени», — пояснил эксперт.

Врач обратил внимание на ротавирусную и норовиусную инфекцию — одни из самых распространенных причин острых гастроэнтеритов, особенно у детей. Эти вирусы вызывают диарею, рвоту и лихорадку, а также быстрое обезвоживание, которое представляет особую опасность для маленьких детей и пожилых людей.

Степень безопасности водопроводной воды зависит от качества ее очистки и состояния сетей в конкретном регионе. Даже при хорошей системе водоподготовки риск заражения полностью исключить нельзя, особенно при авариях или нарушениях санитарных норм.

Для снижения рисков Неронов рекомендует кипячение воды, использование сертифицированных фильтров, ультрафиолетовую обработку или централизованное хлорирование. 

В настоящее время в Самарской области в рамках диспансеризации более 55 тысяч мужчин и женщин в возрасте 18 — 49 лет проверили репродуктивное здоровье.
В настоящее время в Самарской области в рамках диспансеризации более 55 тысяч мужчин и женщин в возрасте 18 — 49 лет проверили репродуктивное здоровье.
Благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в поселке Нижняя Кондурча построили современный фельдшерско-акушерский пункт.
Благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в поселке Нижняя Кондурча построили современный фельдшерско-акушерский пункт.
В Камышлинском районе благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» обновляются подразделения центральной районной больницы.
В Камышлинском районе благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» обновляются подразделения центральной районной больницы.
К летнему сезону в Самаре подготовят не только официальные городские пляжи
